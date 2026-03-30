鹿児島市の北ふ頭エリアの利活用について、県は30日、まちづくりを進める事業者の公募を始めました。 鹿児島県は、鹿児島港の本港区を8つのエリアに分け、民間の活力を導入してまちづくりを進めることにしています。 北ふ頭エリアでは、民間事業者がカフェなどの飲食店を出店する実証実験があす31日まで行われています。 県が公募する事業提案の対象範囲は、北ふ頭にある▼緑地帯のしおかぜ通り、▼4号上屋、▼野積場です。 ま