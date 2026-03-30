元「モーニング娘。」でタレントの後藤真希さん（40）が2026年3月22日、自身のインスタグラムを更新。オフショルの白ドレスショットを披露した。「韓国で久しぶりに皆さんにあえました」後藤さんは、「韓国で久しぶりに皆さんにあえました」といい、オフショルデザインの白いドレスを着こなす姿や、プロフィギュアスケーターの本田真凜さん（24）、元AKB48のメンバーでタレントの柏木由紀さん（34）との再会ショットを投稿した。イ