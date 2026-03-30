秋田朝日放送 高校生の視点でこれからの社会について考えました。環境問題や貧困問題などの解決に向けて国連が掲げる開発目標＝ＳＤＧｓの達成に向けたアイデアを発表しました。 様々な社会課題の解決に向けた取り組みについて高校生のアイデアを応援する「ＳＤＧｓクエストみらい甲子園」の秋田県大会が開かれました。２回目となった今年は、９チーム１４２人の応募があり、最終審査に進んだ６校１２チームが