秋田朝日放送 ビジネス創出への出会いとつながりを生み出す新たな拠点が秋田駅ビルにオープンしました。企業のほか学生など一般の人の利用を通して、ビジネスの創出による秋田の活性化を目指します。 秋田駅ビル「アルス」の地下１階にオープンしたビジネス創造施設「ＬｉＳＨＡＫＩＴＡ（リッシュアキタ）」で２８日、自治体や企業関係者などおよそ８０人が集まり開設セレモニーが開かれました。 この