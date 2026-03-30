大阪・ＡＢＣテレビは３０日、同局が２０２５年度（昨年３月３１日〜今年３月２９日）の年度個人全体視聴率で全日帯、ゴールデン帯、プライム帯とも首位の３冠を達成したと発表した（※ビデオリサーチ調べ＝関西地区）。年度の３冠達成は２年連続３度目。同局は「『Ｍ―１グランプリ２０２５』『芸能人格付けチェック！２０２６お正月スペシャル』『芸能人格付けチェックＢＡＳＩＣ春の３時間スペシャル』といった大型単発