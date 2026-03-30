モッチリ食感＆食べやすい！ お子さんのおやつや、大人のおつまみとして、みんなから喜ばれるのが「メロンパンみたいなポテト」です。可愛らしい見た目に仕上がり、モッチリ食感を楽しめますよ。作り方も難しくないので、思い立ったときにサッと用意できる手軽さも特長です。 トースターで焦げ目をつければ完成！ 1. じゃがいもをつぶして、片栗粉や牛乳などを加え、こねましょう。 2. 広げた生地にチーズを入れて、外側