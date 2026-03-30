シンガー・ソングライター松山千春（70）が、29日放送のNACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜後9・00）に出演し、米イスラエルがイラン攻撃を続ける中での中東情勢について私見を述べた。松山は、米イスラエルとイランの交戦により緊迫化する中東情勢や、ホルムズ海峡が封鎖状態になった影響で原油調達に支障が出ていることに触れ「戦争なんかやっちゃいかんよ。こんな時代に」と言い、「そのへんをしっかりと、高市さんは、