CMSA（中国載人航天工程弁公室）は2026年3月25日付で、「宇宙人体研究プログラム」の提案公募を4月1日から開始すると発表しました。CSS（中国宇宙ステーション）「天宮」での長期滞在や、将来の有人月面着陸ミッションを見据えて、宇宙環境が人体に及ぼす影響を体系的に研究することが狙いです。【▲ 神舟16号の帰還時に撮影されたCSS＝中国宇宙ステーション（Credit: CASC）】「宇宙人体アトラス」の作成と研究データベースの構築