ジュニアの5人組「KEYTOLIT（キテレツ）」が30日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演し、佐々木大光（23）が事務所の大先輩への行動を指摘される場面があった。先輩へのやらかしを告発するコーナーで、「SnowMan佐久間に相談の長電話」をしたメンバーがいることが暴露された。手を上げたのは佐々木だったが、「これ、僕…まあいいや」と、解せない様子だった。佐久間には、バラエティー番組での立