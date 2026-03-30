グラビアアイドルとしてかつて一世を風靡（ふうび）したタレント細川ふみえ（54）が29日放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。占い師からの指摘に困惑した。21歳の時に「スゴい大好きな人が現れました」と明かした細川。占い師の大串ノリコさんが「そもそも細川さん、男運が本当にないから」と指摘。さらに「生年月日で見ると男を食ってしまう。男のエネルギーを吸っちゃうから、付き