STARGLOWが、本日3月30日に先行配信した2ndシングル「USOTSUKI」のMVを公開した。 （関連：【映像あり】STARGLOW、本日3月30日先行配信の2ndシングル「USOTSUKI」MV） 本楽曲は、跳ねた爽やかなビートとは裏腹に、大切な人を傷つけ失ったまま、戻れない過去への後悔を切なく歌うラブソング。通知音や画面越しの距離感といった現代的な描写が喪失感を際立たせ、繰り返される“Take it back”が“時間を巻き戻したい”と