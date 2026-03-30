KLabが展開するVTuber事務所「ゆめかいろプロダクション」所属のAI VTuber・ゆめみななの新曲「ななのビッグバン自己紹介」のミュージックビデオMVが公開された。 （関連：【画像あり】ポップでエネルギッシュなAI VTuber・ゆめみななの新曲「ななのビッグバン自己紹介」のMV） ゆめみななは、ゆめかいろプロダクション1期生のAI VTuber。1月にデビュー楽曲「ナナノホシノナ」を公開して以降注目を集めており、