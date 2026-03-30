&TEAMが、3rd EP『We on Fire』のトラックリストを本日3月30日20時に公式SNSにて公開した。 （関連：【画像あり】&TEAM、6曲収録の3rd EP『We on Fire』トラックリスト） 本作には、JULiA LEWiSらプロデューサー陣が参加。1曲目にタイトル曲「We on Fire」、2曲目に「Bewitched」、3曲目に「ホットライン」、4曲目に先行配信曲「桜色 Yell」が収録される。また、5曲目には「We on Fire (Korean ver.)」