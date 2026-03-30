【その他の画像・動画等を元記事で観る】 STARGLOWが、4月1日にCDリリースとなる新曲「USOTSUKI」のMVを公開した。 ■グループの軌跡をADAMを中心に描く 「USOTSUKI」は、跳ねた爽やかなビートとは裏腹に、大切な人を傷つけ失ったまま、戻れない過去への後悔を切なく歌うラブソング。通知音や画面越しの距離感といった現代的な描写が喪失感を際立たせ、繰り返される「Take it back」が“時間を巻き戻したい”