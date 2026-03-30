3月30日に、株主優待制度について新設や拡充、変更、廃止を発表した銘柄を取り上げた。 ■変更―――――――――――――― 南海電気鉄道 [東証Ｐ]決算月【3月】 株主優待制度を変更。2027年3月分から3年以上の長期保有株主(400株以上)を対象に「minapitaポイント」(500～1500ポイント)を贈呈する。また、28年3月末贈呈分から現行の優待