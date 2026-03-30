■被害女性「なんであのとき、私は断ったり逃げれなかったのだろうと」会見を行ったのは、部活動の男性コーチから6年間性的被害を受けたと訴えている、中国地方に住む20代の女性です。弁護士らによると、女性が14歳から17歳のころ、合宿や試合の宿泊先で受けた性被害3件を、去年7月に「強姦罪」と「児童福祉法違反」で刑事告訴しました。その翌月、男性コーチは逮捕され、3月27日松江地検に「準強姦罪」で起訴されたこ