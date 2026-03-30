3月29日放送の『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）で、手越祐也が映り込み、話題となっている。「開始から40分すぎのことでした。CMに入る直前に『近日公開』の映像として、宮川大輔さんが熱く語る姿が流れたのです。宮川さんは神妙な面持ちで『2代目やないですけどね、お祭り男に、誰かなってほしい』と熱望。続けて『“祭り魂” というか、それを受け継いでくれるのは、アイツしか、いいひんかな』と発言しました。