3月30日、女優の満島ひかりがInstagramを更新。モデル・浅野啓介との再婚と、妊娠を発表した。Instagramで書面を公開した満島は、《こんにちは本日はご報告があります浅野啓介さんと満島ひかりは先ほど婚姻届を提出し結婚いたしました》と報告。《お腹の中には新しい命が宿っております》ともつづり、《いまは心身の健康をいちばんに幸せや奇跡を感じる日々を過ごしています》と喜びを語っている。満島は、2010年に