旧統一教会のトップ・韓鶴子総裁がノーベル平和賞に推薦されたことがわかりました。【写真を見る】旧統一教会トップ・韓鶴子総裁がノーベル平和賞に推薦される旧統一教会の本部によりますと、スロバキア交通相やEU＝欧州連合の委員を務めたヤン・フィゲル氏が、今年のノーベル平和賞候補として教団の韓鶴子総裁を推薦したということです。■推薦理由は…ヤン・フィゲル氏の推薦状韓鶴子総裁は起訴され現在公判中韓国メディアによ