インド洋の島国スリランカで大規模な国際詐欺拠点が摘発され、現地当局は、拘束された120人以上の中国人を強制送還しました。カンボジアで詐欺グループの取り締まりが進むなか、犯罪組織がスリランカに拠点を移していると指摘されています。現地メディアによりますと、スリランカ当局は30日、大規模な国際詐欺拠点で拘束された中国人120人以上を強制送還しました。今月17日に北部アヌラーダプラなどにある宿泊施設5か所が摘発され