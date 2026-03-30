いま、飲食店を訪れる目的は「ただ食べる」だけにあらず。扉を開けた瞬間に異世界へと入り込める「没入体験型」の飲食店が人気となっています。まず体験したのは、東京・渋谷区にある『小楽園』というお店。さっそく、中に入ってみると…報告「わ〜、かわいい！めちゃくちゃカラフルですね。不思議な世界に入ったみたいです」カラフルな提灯に、招き猫やクマの置物も。コンセプトは『幻の桃源郷』。幻想的な空間が広がっています。