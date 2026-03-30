独創的な発想だった。オリエンタルラジオの藤森慎吾が3月28日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE』」にMCとして生出演。共演2.5次元俳優が見せたドアップ時の対処法に、思わず唸る一幕があった。【映像】スマホでセルフ照明が効果ばつぐんボートレース大村「おおむら桜祭り競争 イオン大謝恩祭」11レースを予想中のことだった。カメラが元Chuu Cute・河本景をロックオン。アップで映し出すと、それに応えるかのよう