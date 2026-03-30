ロシアの独立系人権団体「ＯＶＤインフォ」によると、首都モスクワなど複数の都市で２９日、政府のインターネットの規制強化に対する抗議活動があり、一時的なものも含め１５人以上が拘束された。露当局は抗議集会を許可せず、実施すれば参加者らを拘束すると警告していた。同団体などによると、モスクワ中心部では２９日、広場に人権活動家や若者らが集まり、警戒していた警察官らに拘束された。露南部ボロネジでは「自由なイ