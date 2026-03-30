Image: Caviar 2026年4月1日、Apple（アップル）は50周年を迎えます。公式サイトにはティムのメッセージもあったりと、今年は色んなことが起こりそうな予感。して、そんなメモリアルな節目を祝した特別なiPhoneが登場しました！ …ただし、Appleじゃあないところから。創業者の聖遺物同梱iPhoneやAirPodsのカスタムメイドなどを手掛けているCaviar（キャビア）が、Apple50周年を記念した特別