フィギュアスケート世界選手権（チェコ・プラハ）女子で金メダルを獲得した坂本花織（２５＝シスメックス）を、ロシアのメダリストが激賞した。今季限りで引退を表明している坂本は今季世界最高となる合計２３８・２８点をマークし、２年ぶり４度目の優勝を果たした。世界から称賛が続出する一方で、ロシアでは賛否両論が渦巻いているが、２０１８年平昌五輪フィギュアスケート団体銀メダリストのアレクサンドル・エンベルトが