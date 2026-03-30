猫さんのふわふわの手の上に指でそっと触れる飼い主さん。猫さんはどうしても自分の手が下に来るのが嫌だったのか、何度やっても飼い主さんの指に手を乗せ返してきたのだとか。動画は17.1万回以上も再生され、「おててがもふもっふ！」「かわゆすぎ」とのコメントが集まっています。 【動画：ネコのおてての上にそっと指を乗せてみたら…あまりにも可愛いやり取りの様子】 どうしても自分の手が下になるのが許せない猫さん TikT