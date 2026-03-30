春を感じられる「限定スイーツ」を味わうなら【シャトレーゼ】へ！ 春色ピンクが可愛いスイーツが登場しており、おうちで堪能するのはもちろん、手土産にもおすすめです。今回は贅沢感のあるケーキや、お手軽感が嬉しい桜味スイーツをご紹介します。どちらも眺めているだけで心ときめきそうです。 2種のクリームが映える「春いちごと桃のふんわりケーキ」 カップに入った期間限