女優・モデルの加藤愛梨（24）が、24日発売の写真週刊誌「FLASH」最新号に登場した。 【写真】ニットが透けて…9頭身美女の「ありのまま」の姿！ 加藤は中央大学在学中にミスコンテスト「Mr.＆Miss Chuo Contest 2022」でグランプリを受賞。卒業後は女優やモデルとして活動している。同号では、身長169cm・9頭身という抜群のプロポーションを披露。胸元からはマシュマロボディをのぞかせた。 自身のインスタグラム