通常の無線通信がほとんど使えない地下100mまで通信可能なワイヤレス技術を韓国の研究機関が開発しました。この技術は電波ではなく磁場を利用することで地中でも安定した通信を実現しており、災害時の救助や地下インフラ管理などへの応用が期待されています。Wideband Magnetic Induction Wireless Communications in Challenging Underground Environments: A Current-Driven Scheme | IEEE Journals & Magazine | IEEE Xplor