元乃木坂46メンバーで女優の与田祐希が30日、自身のインスタグラムを更新。出演ドラマ『リブート』（TBS系）が最終話を迎え、オフショットを公開した。【写真】与田祐希の『リブート』最終話オフショットをもっと見る投稿で与田は「リブート、全10話放送終了しました改めてこんなにも素敵な作品に参加できた事嬉しく思いますありがとうございました！見逃し配信もぜひ」とコメント。「ありがとうお姉ちゃん」ともつづり