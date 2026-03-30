「第５回内山信二杯」（３０日、多摩川）吉田凌太朗（３２）＝１１７期・愛知・Ａ１＝が３日目４、８Ｒともコンマ０台Ｓからのまくりで連勝を決めて、優勝戦３号艇を勝ち取った。「もらったままで、まだノーハンマー。変わらずに伸び寄りでいい部類。伸びだけなら僕が節イチですね」と伸びに関しては抜群の手応え。「その分、起こしやターン回りは嫌な感じはありますね。まだ今節は細かく競ってないので競った時にどうか。