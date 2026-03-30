ボートレース戸田の「日本トーター・SODAカップ」は31日、予選最終日の4日目を迎える。準優勝戦進出勝負駆けの面々で注目は川島拓郎（37＝静岡）だ。3日目は4R4号艇で登場した川島。4コースカドからスタートはコンマ11の4番手。1マークはスロー3人の動きを見て差しを選択。先マイを果たした内山文典に続いて2着に入った。これで3日目まで2着2回に3、4着が1回ずつとなった。未勝利だが、ゴンロクもなく得点率は6.75で飯島誠と