²ÃÆ£ÅÐµª»Ò¤µ¤ó¡¢¸ÍÅÄ·Ã»Ò¤µ¤ó¤é¤¬3·î30Æü¡¢¡ÖÂè47²ó ¾¾Èø·ÝÇ½¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¤½¤ÎÂ£Äè¼°¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ²ÃÆ£ÅÐµª»Ò ¡Û?²Î¤¨¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤?¡ÖÂè47²ó ¾¾Èø·ÝÇ½¾Þ¡×ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡Ö¾¾Èø·ÝÇ½¾Þ¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¡¦·ÝÇ½¤ÎÊÝÂ¸¡¦¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤¿·ÝÇ½½Ð±é¼Ô¤ä±é½Ð¡¦²»³Ú¡¦·à¾ì·ÝÇ½¤Ë¹â¤¤µ»½Ñ¤ò»ý¤ÄÊý¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¾Þ¡£ºòÇ¯¤Ï¡¢¾¾Ê¿·ò¤µ¤ó¤äÅ·Æ¸¤è¤·¤ß¤µ¤ó¡¢ÃæÂ¼»âÆ¸¤µ¤ó¤é¤¬¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¡ÖÍ¥½¨