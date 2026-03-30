シンガー・ソングライター松山千春（70）が、29日放送のNACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜後9・00）に出演し、初孫が誕生したことを報告した。松山は「先週の23日、月曜日になりますけどね、私ごとで申し訳ありませんが、嫁いだ娘が子供を産んでくれまして」と、一人娘が出産したと明かし「男の子です。自分にとって孫になります。自分は、いわゆるじいじになったというわけでありますけどね」と続けた。さらに「感覚と