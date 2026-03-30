元楽天監督で西武や巨人で活躍した野球解説者のデーブ大久保氏が３０日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」に出演。大リーグで、日本人初となる開幕から３試合連続本塁打を放ったホワイトソックスの村上宗隆内野手について言及した。村上は２９日（日本時間３０日）に行われたブルワーズ戦の二回に３試合連続３号ソロアーチ。メジャーデビューで開幕から３試合連発は史上４人目、日本人選手では初の快挙となった