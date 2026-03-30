女優戸田恵子（68）が30日、東京・帝国ホテルで開催された、「第47回松尾芸能賞贈呈式」に出席した。優秀賞を受賞。「11歳で、地元名古屋で中学生日記という番組に出て、15歳で歌手としてスカウトされ、演歌歌手として10代を過ごしました」としたが、「全く、泣かず飛ばずでした」と振り返った。その後、舞台演出家の野沢那智さんと出会い、舞台女優としてスタートを切った。「劇団員は非常に貧乏で、食べていくのに困りました」と