巨体を揺らし、のそのそと歩くのは冬眠から目覚めたばかりのクマ。おなかをすかせたクマは、餌をむしゃむしゃと食べていました。イット！取材班が向かったのは、北海道・新得町にある「ベア・マウンテン」。自然に近い環境でヒグマを飼育するこの施設では、11頭いるクマたちは冬の間、静かに冬眠をしていました。園長がのぞき込んだおりの中にいたのは3月、冬眠から目覚めたばかりのクマ。鋭い爪でつかんだ餌を食べていました。ベ