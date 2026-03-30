複雑な成田の鉄道路線飛行機と鉄道はお互いに交通機関のライバルですが、国内外問わず、空港のアクセス手段として鉄道が重要な役割を担っています。都市中心部から空港までを独立した線路で結ぶ路線もあれば、市民の足である地下鉄や通勤通学路線がそのまま空港へ乗り入れるケースもあります。【珍風景】JR特急とすれ違う京急電車を見る（空中写真）成田空港（正式名称は「成田国際空港」）周辺の鉄道を空から俯瞰してみましょ