消防によりますと、きょう午後、山形県天童市乱川のスーパーマーケットに車が突っ込む事故がありました。 【画像】スーパーに車が突っ込む（画像） 午後４時半ごろに１１９番通報がありました。 車を運転していたのは７０代の女性で、けがはなく、巻き込まれた人もいないということです。 ■スーパーに車が突っ込む（画像）