特集です。 【写真を見る】「風邪？ 花粉症？」増える子どもの花粉症医師に見分けるポイントを聞く今や2人に1人が花粉症！？学習に影響が出る可能性も...何歳ぐらいから発症する？ 春の悩みの種、花粉症。実は今、子どもの花粉症が増えているそうです。 もし子どもがくしゃみをしていたら、それは風邪なのか、花粉症なのか、医師に見極めるポイントを取材しました。 結城晃一郎アナウンサー「突然ですが理科の時間で