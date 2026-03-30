人口減少を克服しようと全国でも極めて珍しい取り組みです。湧水町に企業版ふるさと納税を活用した住宅が贈られました。若者の移住、定住を目指した住宅。どんな建物なんでしょうか？真新しい白い建物。湧水町に完成した新たな住宅「PARK WOOD湧水」です。企業版ふるさと納税として建てられた全国でも極めて珍しい住宅です。30日行われた完成記念セレモニーには、湧水町の池上町長や建設に携わった三菱地所、佐賀の松尾