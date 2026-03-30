ソフトバンク・柳田悠岐外野手（３７）が３０日、同じ「８８年世代」の楽天・前田健との対戦を心待ちにした。３１日の楽天戦（楽天モバイル）で１３年ぶりに“再会”。「まだプロ野球の舞台で戦えることに感謝して、準備したい」と力を込めた。前回は１３年６月１日の広島戦（ヤフオクＤ＝現みずほペイペイ）で顔を合わせた。「（記憶は）ないですね…」と言うが、まだ背番号４４だった柳田は３ランを放ち、初回から６得点。１