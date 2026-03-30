【ワシントン＝阿部真司】米紙ニューヨーク・タイムズは２９日、米軍が対イラン軍事作戦で、試作機の試験を昨年終えたばかりの新型の地対地ミサイル「プリズム」（射程約６００キロ・メートル）を使用し、攻撃に巻き込まれた小学生を含む２１人が死亡したと報じた。報道によると、米軍は作戦初日の２月２８日、南部ファルス州のスポーツ施設や学校などがある地域で、標的上空で爆発して攻撃するプリズムを使用した。学校の近く