大相撲の大関・安青錦（安治川）が３０日、大阪・松原市内でイングランドサッカー・ＦＡ杯の日本上陸イベントに参加した。昨年九州場所の賜杯のレプリカとＦＡ杯が並べられた。ＦＡ杯を手に「すごく感動していますし、俺が触っていいのかという気持ちが強い」と興奮気味に話した。ウクライナ出身の大関は小さい頃からサッカーをプレーするのが好きだった。プレミアリーグではマンチェスターＵが好きだと明かし「Ｃロナウドはも