日本ラグビー協会は30日、U23日本代表メンバー35人を発表した。兵庫・灘高出身で京大医学部新4年のSO大鶴誠（21）も選出。この日は東京都府中市内で、4月1日から始まるオーストラリア遠征へ向けて全体練習を行った。日本代表の育成を目的とした「ジャパン・タレント・スコッド・プログラム2026」に一般公募の自薦枠で選ばれた大鶴は、2月から複数回の合宿に参加。大学日本一に輝いた同じポジションのSO伊藤龍之介（明大新4年）