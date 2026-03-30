グラビアアイドルとしてかつて一世を風靡（ふうび）したタレント細川ふみえ（54）が29日放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。16歳のころの恋愛事情を打ち明けた。占い師の大串ノリコさんから「結構早くから彼氏がいますね」と、16歳ごろの恋愛について指摘されると「な、内緒にしてきました…」と告白した。19歳で芸能界入りした細川は、お相手を地元の人で「自分から声をかけたりす