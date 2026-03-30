【漫画】本編を読む「風の時代」という言葉をご存じだろうか。財産や肩書などの物質的なものではなく、情報や知識、精神性など目には見えないものに価値が置かれる時代への転換を示す言葉だ。『100万円、預けた先は“詐欺”でした。』（大久保ヒロミ）は、まさにこの「新しい時代の空気」に背中を押され、投資ブームの陰に潜む罠に足を踏み入れてしまった著者の実録コミックエッセイだ。物語は、著者が知人から投資の話を持ちか