ボートレース尼崎の「阪神電車ジェット・シルバー杯」は３０日、準優勝戦が行われた。為本智也（２５＝福井）は１０Ｒ、２コースから２着を確保し優出を決めた。「悪くないです。行き足、伸びあたりは中堅上位はあります。出足に関しては、もうひと押し欲しい」と課題はあるものの手応えはいい。舟足については、「山田和佐さんに３日目の後半レース前に、どうしても回った後がおかしかった。その時にもらったアドバイスで