韓国発の人気キャラクターエスターバニーと、ヘアケアブランドTottimo!がコラボ♡キュートな限定デザインのカラーシャンプーが登場しました。見た目の可愛さはもちろん、髪色キープやダメージケアも叶える優秀アイテム。さらに限定ノベルティ付きで、毎日のヘアケアがもっと楽しくなること間違いなしです♪ キュートすぎる限定デザイン 今回のコラボは、エスタ