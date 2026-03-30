中東情勢の悪化で石油化学製品の原料となるナフサの不足が問題となる中、韓国政府は国内の民間企業がロシア産ナフサを輸入したと明らかにしました。ナフサは原油の精製過程で作られる石油製品で、主にプラスチックや化学繊維などの原料として使用されています。韓国では需要のおよそ半分を輸入に頼り、その8割近くが中東産でした。中東情勢の悪化で原油やナフサ不足が問題となる中、アメリカが制裁対象だったロシア産原油の輸出規